LIVE Virtus Bologna-Treviso Serie A basket 2026 in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

Benvenuti alla diretta live di Virtus Bologna-Treviso, incontro valido per la sedicesima giornata della Serie A di basket 2026. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale per rimanere informati sull’andamento della partita. Cliccate sul link per aggiornare la pagina e seguire ogni fase del match in modo semplice e diretto.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Virtus Bologna – Treviso, partita valida per la 16esima giornata di Serie A di basket. In casa Olidata, questa sera, si presenta la Nutribullet, vincitrice in volata contro Varese per 86-83. Tuttavia i pronostici del match sono tutti a favore dei padroni di casa. Nei 15 incontri disputati fin qui, 14 sono stati vinti dalla Virtus inclusa la serie di playoff dei quarti di finale del 2021 vinta da Bologna per 3-0. La sola ed unica vittoria portata a casa da Treviso contro Bologna fino ad ora è quella del 30 aprile 2023 (89-88).

