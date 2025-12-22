Prezzi alla produzione | a novembre 2025 industria in lieve calo costruzioni in crescita

A novembre 2025, i prezzi alla produzione dell'industria in Italia evidenziano un leggero calo rispetto all'anno precedente, principalmente influenzati dal settore energetico. Nel settore delle costruzioni, invece, si registra una crescita. Questi dati, forniti dall'ISTAT, offrono un quadro aggiornato delle dinamiche di prezzo nel contesto economico attuale.

ISTAT: a novembre 2025 prezzi alla produzione dell’industria in calo su base annua, trainati dall’energia. Costruzioni in accelerazione, soprattutto per edifici e infrastrutture. Novembre 2025: prezzi alla produzione tra energia e costruzioni. A novembre 2025, secondo l’ISTAT, i prezzi alla produzione dell’industria segnano un aumento dell’1,0% rispetto a ottobre, ma una lieve diminuzione dello 0,2% su base annua (era +0,1% a ottobre). Il dato riflette soprattutto la dinamica dei prezzi energetici: il rialzo mensile è infatti dovuto principalmente all’aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi raffinati e dell’energia elettrica, mentre la flessione annua si spiega con il confronto rispetto a novembre 2024, quando i prezzi dell’energia erano cresciuti in modo più marcato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

