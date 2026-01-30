L’industria dei videogiochi volta le spalle all’IA bocciata dal 52% dei developer

La maggior parte degli sviluppatori di videogiochi non crede nell’uso dell’intelligenza artificiale generativa. Secondo un recente sondaggio, il 52% di loro boccia l’adozione di questa tecnologia nel settore. Molti spiegano che preferiscono mantenere il controllo sulle proprie creazioni e sono scettici sui rischi legati all’intelligenza artificiale. La resistenza si fa sentire, anche se alcune aziende continuano a sperimentare con le nuove tecnologie.

(Adnkronos) – L’adozione dell’intelligenza artificiale generativa nello sviluppo di videogiochi si scontra con una resistenza crescente da parte dei professionisti del settore. Secondo l’ultima indagine della Game Developers Conference, condotta su un campione di 2.300 addetti ai lavori, il 52% degli intervistati considera l’impatto di questa tecnologia negativo per l’industria, un dato in netta crescita rispetto al 18% registrato nel 2024 e al 30% del 2025. Solo il 7% esprime un parere favorevole, evidenziando un divario profondo tra le strategie di investimento dei grandi publisher e la percezione di chi realizza materialmente i titoli.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

L'industria dei videogiochi piange la scomparsa di Vince Zampella, noto professionista del settore, venuto a mancare a 55 anni a causa di un incidente automobilistico.

