Vince Zampella l’industria dei videogiochi saluta una leggenda che ha lavorato a Call of Duty e Battlefield

L’industria dei videogiochi piange la scomparsa di Vince Zampella, noto professionista del settore, venuto a mancare a 55 anni a causa di un incidente automobilistico. Zampella ha contribuito allo sviluppo di titoli iconici come Call of Duty e Battlefield, lasciando un’impronta significativa nel mondo videoludico. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per la comunità e per tutti coloro che hanno apprezzato il suo lavoro e la sua passione.

L'industria dei videogiochi è stata colpita da una notizia drammatica: Vince Zampella è morto a 55 anni in seguito a un incidente automobilistico. Figura centrale dello sviluppo videoludico moderno, Zampella è stato uno dei creatori di Call of Duty e il fondatore di studi fondamentali come Infinity Ward e Respawn Entertainment, e la sua scomparsa ha generato un'ondata di commozione in tutto il settore, con tributi arrivati da sviluppatori, publisher e autori di fama mondiale. Per molti, il gaming ha perso una delle sue voci più influenti. Zampella lascia tre figli. Nel corso della sua carriera, Vince Zampella ha contribuito in modo decisivo a definire gli sparatutto e i giochi d'azione moderni.

