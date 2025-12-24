Vince Zampella l’industria dei videogiochi saluta una leggenda che ha lavorato a Call of Duty e Battlefield

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’industria dei videogiochi piange la scomparsa di Vince Zampella, noto professionista del settore, venuto a mancare a 55 anni a causa di un incidente automobilistico. Zampella ha contribuito allo sviluppo di titoli iconici come Call of Duty e Battlefield, lasciando un’impronta significativa nel mondo videoludico. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per la comunità e per tutti coloro che hanno apprezzato il suo lavoro e la sua passione.

L’industria dei videogiochi è stata colpita da una notizia drammatica: Vince Zampella è morto a 55 anni in seguito a un incidente automobilistico. Figura centrale dello sviluppo videoludico moderno, Zampella è stato uno dei creatori di Call of Duty e il fondatore di studi fondamentali come Infinity Ward e Respawn Entertainment, e la sua scomparsa ha generato un’ondata di commozione in tutto il settore, con tributi arrivati da sviluppatori, publisher e autori di fama mondiale. Per molti, il gaming ha perso una delle sue voci più influenti. Zampella lascia tre figli. Nel corso della sua carriera, Vince Zampella ha contribuito in modo decisivo a definire gli sparatutto e i giochi d’azione moderni. 🔗 Leggi su Game-experience.it

vince zampella l8217industria dei videogiochi saluta una leggenda che ha lavorato a call of duty e battlefield

© Game-experience.it - Vince Zampella, l’industria dei videogiochi saluta “una leggenda” che ha lavorato a Call of Duty e Battlefield

Leggi anche: Vince Zampella morto in un incidente stradale, era il padre dei videogiochi Call Of Duty

Leggi anche: Lutto nel mondo dei videogiochi: morto Vince Zampella, co-creatore di Call of Duty

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

vince zampella l8217industria videogiochiL'industria dei videogiochi ha celebrato la figura di Vince Zampella dopo la sua morte - La morte di Vince Zampella è stata uno shock per l'industria videoludica, che lo ha celebrato ricordandone la figura e i successi. multiplayer.it

vince zampella l8217industria videogiochiVINCE ZAMPELLA Mondo dei videogiochi in lutto: Vince Zampella muore in un incidente - Il mondo dei videogiochi piange la scomparsa di Vince Zampella, co- statoquotidiano.it

vince zampella l8217industria videogiochiÈ morto Vince Zampella, CEO di Respawn e figura chiave di Call of Duty e Battlefield - fondatore e CEO di Respawn Entertainment e supervisore del franchise di Battlefield, è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto sulla Angeles Crest Highway, nel sud della C ... it.ign.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.