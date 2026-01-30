L' incubo dei maltrattamenti e il grazie più commovente | dà al neonato il nome del poliziotto che ha salvato la nonna

Un neonato ha ricevuto il nome del poliziotto che ha salvato la nonna, nel gesto più commovente di questa vicenda. L'evento ha emozionato tutti, portando alla luce un episodio di grande altruismo da parte di un agente che ha rischiato per salvare una vita. La scena si è svolta tra le lacrime di gratitudine e il ringraziamento di una famiglia che non dimenticherà mai.

Gli agenti, raccolta la disperata richiesta d'aiuto della donna, hanno svolto accertamenti rapidi e precisi, ricostruendo un quadro probatorio solido Dietro il freddo linguaggio dei verbali e dei codici penali, spesso si nascondono storie di profonda umanità. È quanto accaduto a Frosinone, dove un’indagine per maltrattamenti in famiglia, condotta dalla Polizia di Stato, si è conclusa non solo con il ripristino della legalità, ma con un gesto di gratitudine indelebile: un nuovo nato che porterà il nome dell'agente che ha restituito la serenità alla sua famiglia. La vicenda giudiziaria risale allo scorso mese di ottobre, quando gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Frosinone hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Un intervento tempestivo e coordinato ha permesso di salvare la vita a un uomo di 63 anni colpito da arresto cardiaco a Foiano della Chiana.

