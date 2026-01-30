La scuola si trova di fronte a un problema sempre più concreto: come impedire agli studenti di portare coltelli negli zaini. Da una parte ci sono i metal detector, dall’altra il timore che il tema vada oltre la semplice sicurezza. La discussione si fa più complicata quando il confine tra scuola e mondo esterno diventa meno chiaro.

La questione dei metal detector per impedire che gli studenti si portino coltelli negli zaini è in realtà corollario di un tema ben più ampio: il rapporto fra la scuola e la realtà esterna. L’ha posta brillantemente un inconsapevole ragazzino che frequenta le medie inferiori in Alto Adige, presentandosi un giorno con un coltellino (lama di otto centimetri) prodotto autonomamente con la stampante 3D. Ora, appare evidente che la scuola si dibatte in una contraddizione tuttora insoluta. Tradizionalmente, è un ambiente che si pretende protetto, che segue regole diverse dal mondo reale (ragazzi di diciannove anni devono chiedere il permesso di fare pipì) e che ambisce a imprimere sugli alunni dei valori in contrasto con quelli dominanti lì fuori: se incrementa la violenza si tengono le lezioni sul bullismo, se impazza il gioco d’azzardo si pianificano gli incontri sulla ludopatia, se è Natale si allestiscono decorazioni inclusive, eccetera. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Lezione a mano armata. Quando il compito di realtà diventa troppo reale

