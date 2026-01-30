Le voci degli studenti in consiglio comunale | La Memoria ci rende responsabili

Giovedì sera, il consiglio comunale di Rimini si è riunito in modo straordinario. Gli studenti della città sono saliti sul banco dei testimoni, portando le loro esperienze dal viaggio della Memoria in Austria dello scorso novembre. Hanno parlato con passione, coinvolgendo i presenti e facendo emergere le loro opinioni su responsabilità e memoria storica. La sala si è riempita di ascolto attento, con ragazzi che hanno condiviso il valore di ricordare e imparare dal passato. È stato un momento di confronto diretto tra amministratori e giovani, che hanno dimostrato di

I ragazzi protagonisti del Viaggio della Memoria raccontano emozioni e riflessioni nate nei luoghi dello sterminio nazista, in un confronto intergenerazionale molto partecipato Grande partecipazione e coinvolgimento giovedì sera (29 gennaio) al consiglio comunale straordinario che ha visto protagonisti gli studenti riminesi, insieme a tutti i ragazzi che hanno partecipato al viaggio della Memoria dello scorso novembre in Austria e molti di quelli che hanno iniziato il nuovo seminario del 2026. Un'aula consiliare con tanti giovani presenti per un momento istituzionale che si è trasformato in dialogo intergenerazionale, coordinato dalla presidente Giulia Corazzi.

