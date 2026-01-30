Le notizie più importanti di oggi 30 gennaio 2026 a Latina e in provincia

Oggi a Latina e in provincia sono successe diverse cose. La più importante riguarda Alessandro Agresti, considerato il vero protagonista delle società finitez nel mirino dei carabinieri. Gli investigatori stanno lavorando per fare luce su questa vicenda, ma al momento non ci sono ancora dettagli ufficiali. Intanto, la città si prepara a seguire gli sviluppi di questa inchiesta.

Le notizie di oggi a Latina e in provincia. Ecco di seguito il consueto riepilogo, che ripercorre i fatti principali di questo venerdì 30 gennaio avvenuti sul territorio pontino - E' Alessandro Agresti l'unico e vero dominus delle società finite nel mirino degli investigatori dei carabinieri e oggetto di un sequestro preventivo da 9 milioni di euro già scattato il 12 gennaio scorso, di cui fa parte anche l'autosalone di lusso Vip Motors di via Mameli. La ricostruzione dell'ascesa dell'imprenditore di Latina, ora finito in carcere; le ipotesi di reato: trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio.

