Le Nike Vomero Roam sono le scarpe Y2K con il colore perfetto per l' autunno

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Le Nike Vomero Roam sono la prova definitiva che l'archivio Nike è un tesoro inesauribile di sorprese e lo stile Y2K può essere reinventato senza cadere nella caricatura. Questa edizione Baroque Brown, un delizioso mix di bordeaux intenso e marrone cioccolato, non solo abbraccia l'estetica autunnale: la mastica, la digerisce e la restituisce trasformata in una sorta di merenda premium per i tuoi piedi. Se un paio di scarpe potesse profumare di caffè speziato e foglie secche, ecco esaudito il desiderio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Le Nike Vomero Roam sono le scarpe Y2K con il colore perfetto per l'autunno

