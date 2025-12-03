Inps Firenze luci e ombre nel rendiconto 2024 | più lavoro ma cresce la cassa integrazione

Firenze, 3 dicembre 2025 – Un territorio che produce più lavoro, ma che allo stesso tempo mostra nuove fragilità. È la fotografia "in chiaroscuro" che emerge dal Rendiconto sociale provinciale 2024 dell'Inps presentato stamani a Palazzo Medici Riccardi. Un appuntamento che, come ha spiegato la direttrice della sede provinciale Lucia Ferri, ha l'obiettivo di restituire in modo trasparente e accessibile le attività svolte dall'istituto di previdenza nel corso dell'anno. Oltre all'illustrazione dei dati, la mattinata è stata occasione per fare un punto sulla sperimentazione della riforma della disabilità.

