lavori sui binari niente treni fra empoli e pisa nel fine settimana

Da questa sera i treni tra Empoli e Pisa rimarranno fermi per due giorni. La linea ferroviaria è sotto manutenzione e si svolgono lavori di potenziamento. I viaggiatori devono prepararsi a fare a meno del servizio durante tutto il fine settimana.

Empoli, 28 gennaio 2026 – Treni fermi tra Empoli e Pisa per due giorni a causa di lavori di manutenzione e potenziamento della linea ferroviaria. Lo stop parte dalle 22 di venerdì 30 gennaio e per tutta la giornata di sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio. Saranno effettuati lavori di manutenzione alle opere civili al sottovia stradale in via delle Colline a Pontedera nonché attività propedeutiche per la soppressione del passaggio a livello di Navacchio. Per consentire le attività di cantiere la circolazione ferroviaria sulla linea Firenze–Empoli–Pisa sarà interrotta per tutta la durata dei lavori tra Empoli e Pisa, mentre tra Firenze ed Empoli sarà riprogrammato il servizio ferroviario con un servizio spola tra le due le località che effettuerà fermate intermedie a Montelupo, SignaLastra a Signa, S. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Dal 30 gennaio al 1 febbraio, la linea ferroviaria Firenze-Empoli-Pisa sarà soggetta a variazioni a causa di lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale.

