A meno di un anno dall’apertura dei Giochi Olimpici invernali, i cantieri per Milano-Cortina 2026 sono ancora attivi. Sul campo, le squadre lavorano a ritmo sostenuto per completare le strutture, mentre i bilanci continuano a creare tensioni e incertezze. Le opere procedono, ma le pressioni sui fondi pubblici restano alte.

A meno di un anno dall’apertura ufficiale dei Giochi Olimpici invernali, i cantieri per Milano-Cortina 2026 sono ancora in piena attività, con opere in corso in diverse aree del Nord Italia. Le strutture principali, tra cui l’impianto di sci di Cortina d’Ampezzo e le aree di accoglienza a Milano, procedono secondo i piani, ma i costi totali del progetto continuano a crescere, superando i 10 miliardi di euro. Il governo italiano ha confermato che le spese previste per l’evento, inizialmente stimati intorno ai 7,5 miliardi, sono ormai in fase di revisione a causa di ritardi nelle autorizzazioni, aumenti dei materiali e necessità di interventi infrastrutturali aggiuntivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lavori in corso per i Giochi del 2026, ma i bilanci restano sotto pressione.

