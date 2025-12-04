Mps-Mediobanca Meloni e Giorgetti sotto pressione mentre si preparano le grandi sfide del 2026

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il suo titolare, Giancarlo Giorgetti, non sono nel mirino dei magistrati milanesi che indagano sul fronte del presunto aggiotaggio condotto nell’offerta pubblica di scambio che ha portato Monte dei Paschi di Siena a scalare Mediobanca nel corso del 2025 ma è inevitabile che sul piano politico il Tesoro e in generale il governo di Giorgia Meloni debbano affrontare sfide politiche nella gestione del dossier. L’inchiesta che colpisce il Ceo di Mps, Luigi Lovaglio, e i dioscuri Francesco Gaetano Caltagirone e Francesco Milleri (presidente di Delfin), registi della scalata del Monte a Piazzetta Cuccia, si somma allo stop indetto dalla Commissione Europea al golden power con cui Roma ha fermato la scalata di Unicredit a Banco Bpm e accende il faro sulla gestione della finanza da parte dell’attuale esecutivo. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Mps-Mediobanca, Meloni e Giorgetti sotto pressione mentre si preparano le grandi sfide del 2026

