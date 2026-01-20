Bobb via dal Manchester City? L’attaccante norvegese può restare in Premier League | offerta da 35 milioni!

Oscar Bobb, giovane attaccante norvegese, potrebbe lasciare il Manchester City. Una proposta di circa 35 milioni di euro è stata avanzata da un club della Premier League, offrendo così una possibilità di permanenza in Inghilterra. La decisione sul suo futuro dipenderà dalle trattative in corso e dalle esigenze della squadra interessata. Restano da definire i dettagli, mentre l’interesse per il calciatore continua a crescere.

