Resi Amazon a Castel San Giovanni il centro che dà una seconda vita agli oggetti
A Castel San Giovanni, il primo centro Amazon in Italia si trasforma da snodo di spedizione a hub nazionale dedicato ai resi. Questo cambiamento rappresenta un passo importante verso un modello più sostenibile ed efficiente, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale e migliorando la gestione dei resi per i clienti su tutto il territorio italiano.
In visita a Castel San Giovanni, il primo centro Amazon aperto in Italia cambia pelle: da snodo storico delle spedizioni a hub unico nazionale dei resi. 🔗 Leggi su Wired.it
A Castello il centro resi Amazon “Dopo 5 anni previste nuove assunzioni” fotogallery - Amazon annuncia la riconversione del suo centro di distribuzione di Castel San Giovanni (Piacenza) - Da piacenzasera.it