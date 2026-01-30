L’Arsenal porta a termine il miglior affare del mercato di gennaio senza spendere un centesimo

L'Arsenal ha concluso il suo miglior affare di gennaio senza spendere un euro. La squadra inglese ha mantenuto i suoi giocatori chiave, puntando sulla fidelizzazione, invece di investire grandi somme in nuovi acquisti. La strategia funziona: niente spese, ma molte certezze in vista della seconda parte della stagione.

Sito inglese: La fidelizzazione dei giocatori è importante per la strategia di trasferimento di qualsiasi club tanto quanto chi attira da altre parti durante il mercato dei trasferimenti. Quindi l’Arsenal sarà assolutamente convinto di essere stato in grado di assicurarsi formalmente i servizi di uno dei migliori prospetti a lungo termine che si sarebbero presentati negli anni. L’accademia dei Gunners ha un’orgogliosa tradizione nel fornire giocatori per la prima squadra, tra cui Bukayo Saka, Myles Lewis-Skelly, Jack Wilshere, Ashley Cole e Cesc Fabregas (beh, più o meno). Potrebbe piacerti L’Arsenal esprime gioia per la mossa del contratto di Max Dowman. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

