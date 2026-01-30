L'Arsenal ha concluso il suo miglior affare di gennaio senza spendere un euro. La squadra inglese ha mantenuto i suoi giocatori chiave, puntando sulla fidelizzazione, invece di investire grandi somme in nuovi acquisti. La strategia funziona: niente spese, ma molte certezze in vista della seconda parte della stagione.

L'accademia dei Gunners ha un'orgogliosa tradizione nel fornire giocatori per la prima squadra, tra cui Bukayo Saka, Myles Lewis-Skelly, Jack Wilshere, Ashley Cole e Cesc Fabregas (beh, più o meno).

© Justcalcio.com - L’Arsenal porta a termine il miglior affare del mercato di gennaio senza spendere un centesimo

Approfondimenti su Arsenal mercato

Secondo quanto riportato dal CorSport, il mercato di gennaio dell'Inter potrebbe riservare importanti sorprese grazie a un budget significativo a disposizione.

A gennaio, l'Inter avrà a disposizione un budget di circa 25 milioni di euro per rinforzare la rosa.

Ultime notizie su Arsenal mercato

