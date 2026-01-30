L' apocalisse tedesca

La giornalista Dorothea Schmidt ha raccontato cosa è successo il 6 novembre 2023, quando quattro donne, tra cui lei, si sono riunite con carta e penna. Erano Katharina Westerhorstmann, Marianne Schlosser e Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz. La scena si è svolta in un momento di tensione, con la cronaca che si svolge davanti agli occhi di tutti.

"In gioco c'è il significato di che cosa sia la Chiesa: una comunità mondana di persone affascinate da Gesù o la comunità fondata da Cristo?". Parla la teologa Katharina Westerhorstmann, ricevuta da Papa Leone Sinodo tedesco, atto finale. In gioco c'è l'unità con il Papa e la fedeltà a Roma La Chiesa tedesca è pronta a dare pieni poteri ai laici. Che farà Papa Leone? Il 6 novembre del 2023, la teologa morale Katharina Westerhorstmann, la teologa Marianne Schlosser, la filosofa Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz e la giornalista Dorothea Schmidt avevano preso carta e penna e scritto una lettera a Papa Francesco, manifestandogli preoccupazione per la china pericolosa intrapresa dal Cammino sinodale tedesco.

