Squadre B l’orrore! L’apocalisse! o forse no ‘un rompete i c…

In questo testo si riflette sul clima di confusione e insoddisfazione che circonda le Squadre B nel calcio italiano, evidenziando come spesso si scelgano colpevoli facili in assenza di chiarimenti. Un’analisi sobria e obiettiva di una situazione complessa, senza enfasi, che invita a una riflessione equilibrata sulle dinamiche sportive e sociali coinvolte.

Come da tradizione italica: quando ‘un si sa bene con chi prendersela, si sceglie un bersaglio comodo. Stavolta tocca alle Squadre B, colpevoli di tutto: dalla crisi del calcio alla caduta dei capelli, fino alla grandine a Ferragosto. Ad Arezzo la Curva Sud fa sciopero, diserta, protesta, spiega, argomenta, sventola striscioni lunghi quanto la Treccani. Tutto giusto, per carità: la protesta è sacra. Però poi, a forza di gridare “Al lupo! Al lupo!”, magari sarebbe anche il caso di controllare se ‘sto lupo esiste davvero o se è solo un cagnolino spelacchiato. Le Squadre B – ci dicono – falsano i campionati. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Squadre B, l’orrore! L’apocalisse! (o forse no, ‘un rompete i c…) Approfondimenti su Squadre B Indagini per istigazione al suicidio sui genitori di Carlomagno. La famiglia Toruzllo: “Orrore nell’orrore” Le indagini sull'istigazione al suicidio dei genitori di Carlomagno coinvolgono la famiglia Toruzllo, ancora scossa dal femminicidio di Federica. Formazioni della Premier League, notizie sulle squadre, squadre titolari confermate Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Squadre B Squadre B: ad Arezzo l’ultima contestazione, ma sarà poi solo un male?AREZZO - Come preannunciato dal volantino diffuso ad inizio settimana scorsa, i gruppi organizzati della Curva Sud hanno scelto di disertare la partita ... sportlegnano.it Ricordare la dimensione di orrore che ha rappresentato l'Olocausto è un debito che abbiamo con le Comunità ebraiche e nei confronti della memoria di tutti i perseguitati dalla follia nazista per motivi etnici, politici o di orientamento sessuale. Oggi la mem - facebook.com facebook

