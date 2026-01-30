Ladro incastrato dal Dna trovato sulla torcia

La polizia di Pollenza ha arrestato un ladro dopo un colpo da circa 100 mila euro nell’azienda Egan. La svolta è arrivata grazie all’analisi del DNA trovato sulla torcia usata durante il furto. Gli investigatori hanno rintracciato l’autore del furto proprio partendo dalle tracce genetiche lasciate sul luogo. Ora l’uomo si trova in custodia e dovrà rispondere di furto aggravato.

Colpo da quasi 100mila euro nell'azienda Egan di Pollenza, grazie all' analisi del Dna sulla torcia il giallo è stato risolto. I carabinieri della stazione di Pollenza hanno infatti denunciato albanese di 34 anni, senza fissa dimora, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato. Le indagini erano partite dopo un furto, messo a segno nel mese di marzo 2023, ai danni della sede dell'azienda Egan di Pollenza. In quella circostanza, ignoti malviventi, dopo aver forzato una porta d'accesso alla ditta si erano introdotti all'interno dello show room dell'azienda, da dove avevano asportato una cassaforte contenente circa 13mila euro in contanti, diversi assegni circolari per un valore complessivo di circa 85mila euro, alcune chiavi di veicoli aziendali e quattro carnet di assegni in bianco.

