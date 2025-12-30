Graffignano ladri scardinano l' atm delle poste ma il colpo fallisce | FOTO

Nella notte tra il 29 e il 30 dicembre, un tentativo di furto presso l’ufficio postale di Graffignano si è concluso con un insuccesso. I malviventi hanno tentato di scardinare l’ATM, ma il colpo non è andato a buon fine. L’evento, avvenuto nell’oscurità, ha attirato l’attenzione sulla sicurezza degli istituti postali del territorio. Di seguito, una descrizione dettagliata dell’accaduto e delle conseguenze.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.