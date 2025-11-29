Questo film italiano con Diego Abatantuono è una struggente storia di un nonno e un nipote | in streaming su Prime Video
Nel panorama del cinema italiano contemporaneo, Prime Video propone un film che esplora con intensità temi universali. L’ultima settimana di settembre, opera prima del regista Gianni De Blasi, è un viaggio emozionale e riflessivo che mette in scena il delicato intreccio tra dolore e speranza attraverso un percorso di crescita personale e familiare. La pellicola, prodotta da Medusa Film e tratta dall’omonimo romanzo di Lorenzo Licalzi, si distingue per la sua capacità di raccontare con sobrietà e profondità un legame ritrovato tra generazioni diverse. Ambientato nel 2017 in Puglia, il film segue Pietro Rinaldi, ex scrittore segnato dalla perdita della moglie e dal peso di una vita che sembra aver esaurito ogni energia. 🔗 Leggi su Screenworld.it
