Cioccolato della discordia | FdI all' attacco | Sindaco ambiguo su Eurochocolate
Cioccolato della discordia, ma anche le nuove regole per le grandi manifestazioni in città. Fratelli d’Italia all’attacco della giunta. Secondo Filippo Vitali, coordinatore comunale di FdI, “Perugia è penalizzata dalle scelte confuse della Giunta. Il sindaco chiarisca la sua posizione sulle. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
C’è un luogo in Sicilia dove il tempo rallenta e il profumo del cacao riempie le strade. Qui, a Modica, il cioccolato non si crea: si tramanda. Ogni tavoletta racchiude gesti antichi, zucchero che brilla e la passione di chi trasforma una ricetta in un’eredità. Un mors - facebook.com Vai su Facebook