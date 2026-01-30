La svolta cinese sul mattone sarà un nuovo buco nell’acqua

La Cina sta attraversando un momento di grande cambiamento nel settore immobiliare. Le politiche del governo sembrano indicare che l’epoca dei grandi investimenti nel mattone sta per finire. Le autorità hanno annunciato nuove restrizioni e limiti per il mercato, lasciando molti senza parole. La situazione si fa complicata, e le imprese immobiliari più grandi temono ripercussioni pesanti. Per ora, non ci sono risposte certe, ma è chiaro che il settore sta cambiando radicalmente.

Abbiamo scherzato. Forse, ma da qualunque parte la si voglia vedere, in Cina sta per finire un'era. Anzi, forse è giù successo. Sono anni che questo giornale racconta la madre di tutte le crisi cinesi, quella del mattone. Che, ancora oggi, vale un quarto del Pil del Dragone. Quello che è successo è noto, Pechino ormai dieci anni fa, giocò con il fuoco e fece una scommessa: costruire decine di migliaia di nove case, imponendo alle banche di concedere miliardi di prestiti ai colossi del mattone, come Evergrande, e realizzando in pochissimo tempo ettari su ettari di nuovi quartieri. Ma il mercato non rispose e voltò le spalle al governo.

