Dopo il buco nell’acqua estivo Quel che resta dell’ex Tosi torna in vendita a metà prezzo
Quasi in sordina, dopo il buco nell'acqua della procedura di vendita estiva, vengono di nuovo proposti a potenziali acquirenti l'ex Dopolavoro-Mensa Franco Tosi e il Comparto Sud, due lotti della fabbrica che fu non ancora assegnati nella procedura portata avanti dal commissario straordinario, Andrea Lolli. A fine luglio erano stati venduti due dei lotti allora messi sul mercato, l'ex Carpenteria e l'area ex Ansaldo, entrambi acquistati da Ltc, mentre sul piatto era rimasta la sola area Dopolavoro: un mese prima, a fine giugno, al palo era rimasto il Comparto Sud. Le nuove procedure di vendita avranno come scadenza il 9 gennaio.
Quando la toppa è peggio del buco. Dopo la falsa frase attribuita a Falcone sulla separazione delle carriere, Gratteri torna a mettere in bocca al giudice parole mai pronunciate. Sbagliano, non chiedono scusa e rilanciano. Davvero imbarazzante. È ora di cam
