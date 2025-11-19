Dopo il buco nell’acqua estivo Quel che resta dell’ex Tosi torna in vendita a metà prezzo

Quasi in sordina, dopo il buco nell’acqua della procedura di vendita estiva, vengono di nuovo proposti a potenziali acquirenti l’ex Dopolavoro-Mensa Franco Tosi e il Comparto Sud, due lotti della fabbrica che fu non ancora assegnati nella procedura portata avanti dal commissario straordinario, Andrea Lolli. A fine luglio erano stati venduti due dei lotti allora messi sul mercato, l’ex Carpenteria e l’area ex Ansaldo, entrambi acquistati da Ltc, mentre sul piatto era rimasta la sola area Dopolavoro: un mese prima, a fine giugno, al palo era rimasto il Comparto Sud. Le nuove procedure di vendita avranno come scadenza il 9 gennaio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

