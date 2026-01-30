La Svizzera sta pensando di usare le tasse per rafforzare la difesa. Da il 2028, l’Iva salirà e rimarrà alta per dieci anni. Il governo vuole raccogliere più soldi per aumentare le spese militari, anche se finora il Paese spende poco: solo lo 0,7% del Pil, meno della metà della media europea. La decisione arriva in un momento in cui molti paesi europei rivedono le proprie strategie di sicurezza.

La Svizzera è Paese neutrale, non è membro della Nato né dell ’Ue e spende al momento solo lo 0,7% del Pil per la Difesa, che è meno della metà della media europea. La guerra in Ucraina e nuova postura degli Stati Uniti in tema di sicurezza dettata da quest’ultima amministrazione Trump hanno già indotto le autorità svizzere ad impegnarsi per portare la voce di spesa per la Difesa fino all’1% entro il 2032. Ma non basta: il Consiglio federale svizzero – cioè il governo – ha annunciato che a partire dal 2028 sarà imposto un aumento temporaneo (per 10 anni) dell’Iva di 0,8 punti percentuali, a partire dal 2028. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Svizzera usa le tasse per finanziare il riarmo: dal 2028 vuole aumentare l’Iva per dieci anni

La Svizzera, tradizionalmente neutrale, ha deciso di aumentare l'Iva per finanziare il rafforzamento delle forze armate.

Presente al WEF Il segretario al tesoro Usa: «Le relazioni con la Svizzera procedono molto bene»«Le relazioni con la Svizzera procedono nuovamente molto bene», ha dichiarato lunedì il segretario al Tesoro americano Scott Bessent. Il funzionario ha rilasciato questa dichiarazione al suo arrivo a ... bluewin.ch

Dazi Usa, tariffe al 39% per la Svizzera, che valuta stop acquisto F-35. Dal cioccolato agli orologi, ecco i prodotti più colpitiFallito il tentativo del governo di svizzero di mediare con Donald Trump, per i beni elvetici scatta il maxi dazio. Gli Stati Uniti sono tra i mercati più importanti per l’export di molti prodotti ... milanofinanza.it

