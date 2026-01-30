Anche la Svizzera insegue il riarmo | aumento dell’Iva per rafforzare l’esercito

La Svizzera, tradizionalmente neutrale, ha deciso di aumentare l’Iva per finanziare il rafforzamento delle forze armate. Il governo ha annunciato che questa misura servirà a migliorare la sicurezza del Paese, anche se molti cittadini sono sorpresi dalla scelta. La decisione arriva in un momento in cui anche Paesi considerati pacifisti si preparano a investire di più nelle forze militari.

Anche la “neutrale” Svizzera insegue il riarmo. Anche il Paese da sempre considerato quello meno belligerante di tutti si prepara a rafforzare l’esercito e la sua sicurezza attraverso un aumento dell’Iva. L’intenzione è di spendere 31 miliardi di franchi, dal 2028, proprio per rafforzare l’esercito e in generale la sicurezza. Il ministro della Difesa, Martin Pfister, vuole finanziare questa spesa attraverso un aumento dell’Iva dello 0,8%, portando l’imposta all’8,9% contro l’attuale 8,1%. Anche se va detto che l’Iva svizzera resterebbe ben al di sotto di quella europea, mediamente molto più elevata. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Anche la Svizzera insegue il riarmo: aumento dell’Iva per rafforzare l’esercito Approfondimenti su Svizzera Riarmo Allarme sicurezza in Europa: ora anche la neutrale Svizzera pensa al riarmo In un contesto di crescenti tensioni internazionali, anche la Svizzera, tradizionalmente neutrale, sta considerando un incremento delle capacità di difesa. Germania, il riarmo dell'esercito passa da Israele: Berlino acquista da Tel Aviv "diversi miliardi di euro" di armi, sistemi intelligence e know-how Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Svizzera Riarmo Argomenti discussi: Uomo terrorizza l'ex moglie e la figlia: le insegue in auto e continua le minacce anche davanti ai carabinieri. Quando stavamo per invadere la SvizzeraPrima dell'invasione della Grecia Benito Mussolini aveva preparato i fanti della divisione Brennero all'attacco della repubblica elvetica. Che non ... huffingtonpost.it "Quindi io sono sempre quello che insegue e mai quello che è inseguito". Così Novak Djokovic ha risposto alla domanda di un giornalista, che gli chiedeva se ora si trovasse nella stessa posizione di inseguitore come quando arrivò nel tour costretto a "ins - facebook.com facebook

