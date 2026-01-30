La stagionatura lenta come valore aggiunto | il segreto delle bistecche più pregiate al metro cubo

A Roma, Milano e Torino, nei ristoranti di alta gamma, si sta diffondendo una nuova tendenza: la carne dry aged. Questi locali offrono bistecche che vengono stagionate per settimane, un metodo che rende la carne più morbida e saporita. Il prezzo non è basso: si arriva fino a 180 euro al chilo. La stagionatura lenta diventa così un vero e proprio valore aggiunto, attirando clienti pronti a spendere di più per un’esperienza gastronomica esclusiva.

A Roma, Milano e Torino, in ristoranti che si definiscono "d'élite", si sta affermando un nuovo standard del lusso alimentare: la carne dry aged, venduta a 180 euro al chilo. Non si tratta di un prodotto per il mercato di massa, ma di un'esperienza culinaria che nasce da un processo tecnico, lungo e rigoroso. La carne non viene semplicemente conservata, ma maturata a secco per periodi che superano i tre mesi, talvolta arrivando a un anno. Questo non è un'abitudine antica o una tradizione regionale, ma una pratica industriale, controllata e certificata, che richiede celle climatizzate, monitoraggi costanti di temperatura e umidità, e un'attenzione alla tracciabilità che si avvicina a quella dei farmaci.

