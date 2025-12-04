Disabilità e lavoro valore aggiunto | Non dobbiamo parlare più di inclusione

"Inclusione? Una parola che non mi piace molto, perché implica che ci sia qualcosa di diverso da includere. Quella vera ci sarà solo quando non dovremo più parlarne". Stefano Pietta, 41enne di Manerbio, non ha dubbi sul fatto che giornate come quella del 3 dicembre, dedicata alle persone con disabilità, possano servire, ma non devono diventare l’alibi per interessarsi a problemi legati alle disabilità solo una volta all’anno. Se, del resto, in Lombardia ci sono imprese che preferiscono pagare le multe (82 milioni in un anno) piuttosto che adempiere all’obbligo di assumere persone con disabilità, significa che problemi e ostacoli ci sono tutto l’anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

