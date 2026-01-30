La Scuola Militare Nunziatella approda in Irpinia | primo incontro al liceo Pertini

Ieri mattina a Caposele si è tenuto il primo incontro tra l’infoteam della Scuola Militare Nunziatella di Napoli e gli studenti del liceo Pertini. La scuola militare ha portato per la prima volta in Irpinia le sue attività, incontrando i ragazzi nell’aula magna del polo liceale. La dirigente dell’istituto ha invitato i rappresentanti della Nunziatella a spiegare le opportunità offerte dalla scuola e a rispondere alle domande degli studenti.

Si è svolta ieri, nell’aula magna del polo liceale Sandro Pertini di Caposele, la prima attività informativa svolta dall’infoteam della Scuola Militare Nunziatella di Napoli su invito della dirigente Prof. Cinzia Malanga. Nell’occasione è stato annunciato l’avvio dall’anno scolastico 2025-2026 del nuovo indirizzo di scienze applicate che si affiancherà ai tradizionali indirizzi del liceo classico e liceo scientifico tradizionale. L’attività informativa è stata particolarmente gradita dagli studenti del “Pertini” che hanno partecipato numerosi all’evento. Il TAR dà ragione all’A.I.A.S. di Avellino: bocciata la richiesta dell’ASL sui contratti 20242025🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Scuola Militare Nunziatella "La nostra Betlemme": nel quartiere Paradiso il primo Presepe vivente della scuola Pertini La Protezione civile nacque in Irpinia (e dai fischi a Pertini) La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Scuola Militare Nunziatella Argomenti discussi: Napoli. Premio Maria Carolina di Borbone alla Nunziatella; Fisco, lavoro e consapevolezza economica: un manuale che parla ai lavoratori dipendenti; Acquapendente, al Teatro Boni la conferenza sull’illustre concittadino Alessandro Taurelli Salimbeni; IL GENERALE DI DIVISIONE PARACADUTISTA ACQ .OBJ. MAURIZIO FRONDA A CAPO DELLA MISSIONE ALTHEA. Nunziatella in tour, prima tappa a CaposeleSi è svolta ieri nell’aula magna del polo liceale Sandro Pertini di Caposele la prima attività informativa svolta dall’infoteam della Scuola Militare Nunziatella di Napoli su invito della dirigente ... corriereirpinia.it Nunziatella in tour, prima tappa in IrpiniaSi è svolta ieri nell’aula magna del polo liceale Sandro Pertini di Caposele la prima attività informativa svolta dall’infoteam della scuola militare Nunziatella di Napoli su invito della dirigente ... ilmattino.it Equipaggiamento Scuole Militari Spedizione in 24/48h -10% di sconto con consegna presso la scuola Fornitori diretti Scuola Militare Nunziatella Oltre 1000 recensioni verificate Fregi basco, bottoni uniforme storica, volantine, guanti, abbigli - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.