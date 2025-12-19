La nostra Betlemme | nel quartiere Paradiso il primo Presepe vivente della scuola Pertini

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI – Il 19 dicembre 2025 il quartiere Paradiso e la sua scuola sono stati artefici di un'esperienza luminosa capace di unire la comunità attorno ai valori della condivisione e della solidarietà. Gli alunni del plesso “Sandro Pertini” sono stati i protagonisti di un evento straordinario: la. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

Leggi anche: A Partanna Mondello si inaugura il presepe vivente "villaggio Betlemme"

Leggi anche: Arrone si trasforma in Betlemme: torna il Presepe Vivente, giunto alla XXVI edizione

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

"La nostra Betlemme": nel quartiere Paradiso il primo Presepe vivente della scuola Pertini - L'obiettivo è stato quello di lanciare un messaggio di speranza agli abitanti del quartiere ... brindisireport.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.