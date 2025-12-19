BRINDISI – Il 19 dicembre 2025 il quartiere Paradiso e la sua scuola sono stati artefici di un'esperienza luminosa capace di unire la comunità attorno ai valori della condivisione e della solidarietà. Gli alunni del plesso “Sandro Pertini” sono stati i protagonisti di un evento straordinario: la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche: A Partanna Mondello si inaugura il presepe vivente "villaggio Betlemme"

Leggi anche: Arrone si trasforma in Betlemme: torna il Presepe Vivente, giunto alla XXVI edizione

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

"La nostra Betlemme": nel quartiere Paradiso il primo Presepe vivente della scuola Pertini - L'obiettivo è stato quello di lanciare un messaggio di speranza agli abitanti del quartiere ... brindisireport.it

Dopo aver accolto la Luce della Pace di Betlemme dal gruppo ` abbiamo scelto di consegnarla a nostra volta all'AISM - Sezione di Teramo. Con l'AISM ci lega una collaborazione storica, condividiamo quotidianame - facebook.com facebook