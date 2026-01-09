La Ruota dei campioni | stasera Gerry Scotti fa il bis
Stasera su Canale 5, Gerry Scotti torna con un doppio appuntamento, alternando La Ruota della Fortuna a La Ruota dei Campioni. Dopo il successo della prima puntata, il conduttore si prepara a intrattenere il pubblico con questa nuova formula, offrendo momenti di suspense e divertimento. Un’occasione per seguire da vicino le sfide dei partecipanti e vivere un’altra serata all’insegna della tv di qualità.
Questa sera Gerry Scotti aspetterà il pubblico di Canale 5 con un doppio appuntamento: dopo La Ruota della Fortuna andrà in onda La Ruota dei Campioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
La ruota della fortuna, nella notte di Capodanno Nicola vince 200mila euro
Torna #laruotadeicampioni Secondo un’indiscrezione di #davidemaggio torna La ruota dei Campioni, ovvero la versione vip de #laruotadellafortuna. Tra gli ospiti, questa volta, #andreapucci e #iricchiepoveri - facebook.com facebook
