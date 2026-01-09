La Ruota dei campioni | stasera Gerry Scotti fa il bis

Stasera su Canale 5, Gerry Scotti torna con un doppio appuntamento, alternando La Ruota della Fortuna a La Ruota dei Campioni. Dopo il successo della prima puntata, il conduttore si prepara a intrattenere il pubblico con questa nuova formula, offrendo momenti di suspense e divertimento. Un’occasione per seguire da vicino le sfide dei partecipanti e vivere un’altra serata all’insegna della tv di qualità.

Questa sera Gerry Scotti aspetterà il pubblico di Canale 5 con un doppio appuntamento: dopo La Ruota della Fortuna andrà in onda La Ruota dei Campioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

LA RUOTA DEI CAMPIONI FA IL BIS SU CANALE 5: L'ANNUNCIO DI GERRY SCOTTI

ruota campioni stasera gerryLa Ruota dei Campioni, stasera 9 gennaio: gli ospiti del nuovo appuntamento - Torna Gerry Scotti con un nuovo appuntamento de 'La Ruota dei Campioni', stasera, venerdì 9 gennaio, alle ore 20. adnkronos.com

ruota campioni stasera gerryLa Ruota dei Campioni, anticipazioni e ospiti del 9 gennaio - Gerry Scotti torna con “La Ruota dei Campioni”, il torneo con i concorrenti più forti dell’edizione: le anticipazioni e gli ospiti ... dilei.it

ruota campioni stasera gerryGerry Scotti torna con “La Ruota dei Campioni”: in palio fino a 300mila euro - Venerdì 9 gennaio su Canale 5 Gerry Scotti conduce La Ruota dei Campioni: torneo speciale e montepremio fino a 300. lifestyleblog.it

