La ricetta della Uil | Certezza del lavoro e partecipazione

Questa mattina, la Uil dell’Umbria ha presentato la sua ricetta per il futuro, puntando su due obiettivi principali: lavoro garantito e partecipazione attiva. Il 2026 si avvicina come un anno di svolta, quando l’organizzazione si riunirà in congresso dopo aver rinnovato i propri organismi direttivi di tutte le categorie. La segretaria regionale ha sottolineato l’importanza di rafforzare i diritti dei lavoratori e di coinvolgere di più i cittadini nelle decisioni che riguardano il mondo del lavoro.

Il 2026 sarà un anno di svolta per la Uil dell’Umbria, che andrà a congresso dopo il rinnovo degli organismi direttivi di tutte le categorie. Un anno di profondo cambiamento, in un contesto internazionale incerto e con una situazione nazionale dove la ripresa che si respira sembra affogata da inflazione e tasse. Maurizio Molinari è il segretario generale della Uil Umbria e si avvia alla ricandidatura, dopo aver guidato la Confederazione regionale nel suo primo mandato, dopo un lungo trascorso nella Funzione pubblica. Molinari, è ancora utile un sindacato? "In una congiuntura internazionale come questa direi che un sindacato è fondamentale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

