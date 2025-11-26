Candidati giovani piattaforme di partecipazione | ecco la ricetta anti-astensione degli under 35 secondo gli esperti
Finisce pari, dunque, la sfida delle elezioni regionali, in questa tornata che ci ha accompagnato durante l’autunno. Ma c’è un “partito” che ha vinto a mani basse in tutte le regioni: il partito degli astensionisti. Anche negli ultimi tre appuntamenti di domenica e lunedì si è registrato un calo generalizzato dell’affluenza rispetto alle regionali del 2020. In Campania i votanti si sono fermati al 44,04%, in Puglia al 41,86% e in Veneto al 44,56%. Nessuna regione è riuscita a raggiungere il 50%. Una tendenza simile a quella degli altri appuntamenti elettorali degli scorsi mesi, come già accadde alle elezioni europee del 2024, quando l’affluenza si fermò al 49,69%. 🔗 Leggi su Open.online
Approfondisci con queste news
Cosa chiedi ai candidati regionali? Lo abbiamo chiesto agli studenti dell'Università di Verona. Politiche abitative, salute mentale, trasporti, sanità e sicurezza le priorità dei giovani. - facebook.com Vai su Facebook
Candidati giovani, piattaforme di partecipazione: ecco la ricetta anti-astensione degli under 35 secondo gli esperti - Sono i consigli di Valeria Torta, fondatore dell’Associazione 20 e 30, Responsabile per gli Affari istituzionali dell’Associazione 20e30, che lo scorso anno, in vista delle Europee, aveva creato il “p ... Scrive open.online
Forum dei Giovani pronto a ripartire, aperte le candidature: “Mettetevi in gioco” - A maggio, la Giunta, su impulso dell’assessora alle Politiche Giovanili, Alice Amatore, ha deliberato la riattivazione dell’organismo di partecipazione giovanile, istituito nel 2010 e fermo dai tempi ... foggiatoday.it scrive
Cinque Candidati per le primarie dei giovani a Matera - Hanno confermato la propria partecipazione Roberto Cifarelli, proiettato in avanti rispetto al Pd, in una fase di stallo, Nicola Casino per la lista Matera 2030, Adriana Violetto per Azione, Cinzia ... rainews.it scrive