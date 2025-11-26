Candidati giovani piattaforme di partecipazione | ecco la ricetta anti-astensione degli under 35 secondo gli esperti

Finisce pari, dunque, la sfida delle elezioni regionali, in questa tornata che ci ha accompagnato durante l’autunno. Ma c’è un “partito” che ha vinto a mani basse in tutte le regioni: il partito degli astensionisti. Anche negli ultimi tre appuntamenti di domenica e lunedì si è registrato un calo generalizzato dell’affluenza rispetto alle regionali del 2020. In Campania i votanti si sono fermati al 44,04%, in Puglia al 41,86% e in Veneto al 44,56%. Nessuna regione è riuscita a raggiungere il 50%. Una tendenza simile a quella degli altri appuntamenti elettorali degli scorsi mesi, come già accadde alle elezioni europee del 2024, quando l’affluenza si fermò al 49,69%. 🔗 Leggi su Open.online