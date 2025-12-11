SCHERZI A PARTE | CANALE 5 HA SCELTO DUE CONDUTTORI MA TUTTO PUÒ CAMBIARE

Scherzi a Parte, storico programma di Canale 5, si prepara a tornare in onda con nuove registrazioni e scherzi ai vip. Dopo aver annunciato la ripresa, sono stati scelti i conduttori, anche se la formula potrebbe ancora subire modifiche. L’attesa cresce tra i fan di un format amatissimo che ha segnato la televisione italiana dagli anni '90.

Scherzi a Parte, lo storico show nato nel 1992, si appresta a tornare su Canale 5. Già partite le registrazioni dei nuovi scherzi ai malcapitati vip, ora sono stati scelti i conduttori. Tra le prime vittime Gilles Rocca e Marina La Rosa per il varietà ideato da Fatma Ruffini. L’ultima edizione risale al 2022 con al timone Enrico Papi. Fu un flop con una media finale del 12,7% di share. Ovviamente Mediaset non ha richiamato Papi al timone dello show ma ha pensato a Max Giusti secondo il settimanale Oggi. Lui è il volto “nuovo” di Canale 5: Caduta Libera, The Wall, Scherzi a Parte. Non condurrà da solo. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - SCHERZI A PARTE: CANALE 5 HA SCELTO DUE CONDUTTORI MA TUTTO PUÒ CAMBIARE

