La partita contro l’Osasuna sarà ad alto ritmo intensità e difficoltà

Marcelino Garcia Toral, allenatore del Villarreal, ha confermato che la partita di questa sera contro l’Osasuna sarà molto intensa. Durante la conferenza stampa, ha detto che ci saranno ritmo elevato e grande difficoltà, senza nascondere le sfide che aspettano la sua squadra. I giocatori sono pronti a scendere in campo e affrontare una sfida difficile.

2026-01-30 21:15:00 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: L'allenatore del Villarreal Marcelino Garcia Toral ha assicurato questo venerdì, in una conferenza stampa, che la partita che la sua squadra giocherà oggi contro l'Osasuna Sarà "ritmo elevato, intensità e difficoltà". Il tecnico ha indicato che, dopo eliminazione in Champions League Il Villarreal è di buon umore per affrontare il campionato perché quando non ci sono opzioni in una competizione "la mente dà sempre la priorità a ciò che è necessario rispetto a ciò che non ha soluzione".

