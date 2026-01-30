La pace solo quando era in viaggio per lavoro marito condannato per violenza sulla moglie

Da diversi anni viveva tra momenti di tranquillità e scariche di violenza. Ora, il marito condannato per aver maltrattato la moglie si trova di fronte alla giustizia. La vittima ha raccontato di continue vessazioni che hanno rovinato la sua vita, anche se lui spesso era via per lavoro. La sentenza arriva dopo ripetuti episodi di maltrattamenti che hanno pesato sulla serenità della famiglia.

La Corte d'appello di Perugia ha confermato la condanna per maltrattamenti, stabilendo che i periodi di assenza non interrompono l'abitualità del reato L’alternanza di periodi di quiete e di condotte violente, costituisce il reato di maltrattamenti in famiglia in quanto le ultime sono abituali e incidono sulla serenità domestica. Lo ha stabilito la Corte di appello di Perugia, confermando la condanna per un uomo reo di aver tormentato per anni moglie e figlia con insulti, minacce di morte e aggressioni fisiche, spesso sotto l'effetto dell'alcol e della gelosia. La sentenza ha rigettato le tesi della difesa, che cercava di sminuire la gravità degli episodi limitandoli a due occasioni specifiche.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Un uomo di Ancona è stato condannato a due anni e quattro mesi di reclusione per aver maltrattato la moglie per oltre 30 anni, utilizzando violenza e minacce.

