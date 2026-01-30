La musica in ‘Opera viva’

Questa sera alle 21.30 al Torrione san Giovanni in via Rampari di Belfiore 167 arriva Alkord, un ensemble che mescola musicisti di formazione classica e moderna. Il gruppo propone un concerto originale e coinvolgente, capace di catturare il pubblico con un suono intenso e comunicativo.

Oggi, alle 21.30, il Torrione san Giovanni (via Rampari di Belfiore, 167) accoglie Alkord, ensemble multiforme e dalla forte identità artistica, noto per la capacità di coniugare musicisti di formazione classica e moderna in un progetto sono intenso, comunicativo e profondamente originale. Un gruppo che nel corso degli anni ha costruito un linguaggio personale, capace di parlare a pubblici diversi senza rinunciare alla complessità della ricerca musicale. La musica degli Alkord nasce dall’incontro tra l’imprevedibilità dell’improvvisazione e la densità della scrittura, tra rigore formale e libertà espressiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Enrico Ruggeri, noto cantautore italiano, afferma che la musica italiana è ancora viva e ricca di personalità.

