la mia guerra da saddam a mogadiscio

Oggi a Cento, Carmen Lasorella riceverà il premio intitolato a Olindo e Giovanni Malagodi. La giornalista sarà in Salone Credem alle 18 per il riconoscimento, che le viene consegnato per il suo lavoro di inchiesta e divulgazione.

Carmen Lasorella sarà a Cento oggi alle 18 in Salone Credem per ricevere il premio istituito dal Lions intitolato a Olindo e Giovanni Malagodi. Un riconoscimento a una donna che ha fatto la storia del giornalismo, sul tg e come prima donna della tv italiana inviata su scenari di guerra. "Giovanni Malagodi appartiene ai miei ricordi d’infanzia. Provengo da una famiglia liberale, si leggeva ‘Il Tempo’ – racconta –. Malagodi non è mai stato per me una figura astratta: il ricordo più forte che ho è quello delle conversazioni nella mia casa del sud, con mio padre, un avvocato democratico. Si ragionava dei divari tra Nord e Sud, dei percorsi politici, della responsabilità delle classi dirigenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

