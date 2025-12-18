Morto il premio Pulitzer Peter Arnett Per la Cnn intervistò Saddam e Bin Laden

È scomparso a 91 anni il rinomato giornalista neozelandese Peter Arnett, celebre per le sue interviste esclusive a Saddam Hussein e Bin Laden. Vincitore del Premio Pulitzer nel 1966 per la copertura della guerra del Vietnam, Arnett ha lasciato un'impronta indelebile nel giornalismo di guerra, distinguendosi per il suo coraggio e la sua capacità di raccontare conflitti complessi a livello internazionale.

Si è spento a 91 anni il giornalista neozelandese Peter Arnett, tra i più famosi reporter di guerra, vincitore del Premio Pulitzer nel 1966 per la copertura della guerra del Vietnam per l'agenzia Associated Press. Venticinque anni dopo per la Cnn ottenne una grandissima visibilità mediatica per i collegamenti in diretta dall'Iraq durante la prima guerra del Golfo. In quel frangente il reporter di guerra rimase sempre a Baghdad mentre quasi tutti i giornalisti occidentali avevano lasciato la capitale nei giorni precedenti l'attacco guidato dagli Stati Uniti. Fu l'unico reporter a documentare dall'Hotel Al-Rashid di Baghdad i primi bombardamenti americani del 17 gennaio 1991.

