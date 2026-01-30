I primi test della nuova Formula 1 mettono in mostra una Mercedes che fa paura, con prestazioni che impressionano. La Ferrari si presenta solida, con il crono più basso tra tutti. Red Bull e McLaren mostrano affidabilità, anche se dovranno aspettare il Bahrain per le sfide più impegnative. Intanto, Newey già sorprende con le sue soluzioni.

Una Mercedes che spaventa, una Ferrari solida (col crono più basso dei test), Red Bull e McLaren affidabili ma rimandate al Bahrain assieme all’ Aston Martin. Lo shakedown di Barcellona dice proprio questo, con una premessa: nessun team ha cercato la prestazione pura in Catalogna, ma piuttosto — come già paventato dal team principal Frédéric Vasseur — ha messo sotto pressione le power unit di nuova generazione (50% elettriche e 50% termiche) studiando al meglio i sistemi: dalle sospensioni attive all’impianto di ricarica frenante. Il team delle Frecce d’Argento, che ha finito di girare giovedì, è tornato a casa con la sensazione di una macchina completa, capace di girare senza nessun particolare problema per un totale di 500 giri in tre giorni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Mercedes fa paura, la Ferrari appare solida, Newey già sorprende: come sono andati i primi test della nuova Formula 1

Approfondimenti su Mercedes Ferrari

I primi test della nuova stagione di Formula 1 vedono Mercedes in testa, con un’auto che fa paura ai rivali.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Mercedes Ferrari

Argomenti discussi: Day 3 a Barcellona: la prima di Norris con il numero 1, Mercedes fa paura; Test Barcellona 2026 day-3 mattina: Mercedes fa paura, 92 giri e miglior tempo per Russell; Mercedes mette la quarta: Russell e Antonelli davanti a tutti, la W17 fa già paura; Test day3, Antonelli vola e Mercedes fa paura: riposo attivo Ferrari. Norris c'è, Red Bull nei guai, Aston di corsa.

F1. Affidabilità impressionante: la Mercedes dopo i test di Barcellona fa davvero paura?La Mercedes nei test prestagionali 2026 della Formula 1 a Barcellona ha inanellato oltre 500 giri con George Russell e Andrea Kimi Antonelli. Un dato, questo, che pure Andrew Shovlin, responsabile del ... automoto.it

Ora il motore Mercedes fa paura: il dato che emerge dai test F1 di BarcellonaDurante il giorno 3 dei test F1 Barcellona, il motore Mercedes spaventa i rivali con un dato che sta già facendo discutere ... f1ingenerale.com

Test Barcellona Day 4: Mercedes fa paura, la Ferrari è una roccia. Ma lo shock è la "Bomba" tecnica di Newey sulla Aston Martin. Il quarto giorno di test a Barcellona ci consegna tre verità inequivocabili. La prima: la Mercedes è, al momento, la lepre irraggiung facebook