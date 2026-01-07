Ogni anno, l’attesa per la discesa della Befana dei pompieri rappresenta un momento speciale per la comunità. Nonostante il maltempo e la neve che si avvicina a Pistoia, l’evento continua a essere un’occasione di tradizione e solidarietà. Un momento di festa che unisce cittadini di tutte le età, mantenendo vivo il legame con le radici locali e la passione per le tradizioni.

Fiato sospeso fin dalla mattina quando Pistoia si è svegliata nel maltempo e con la neve alle porte della città, fino a quote collinari. Fortunatamente nell’arco della giornata la situazione è andata migliorando consentendo di tirare un sospiro di sollievo all’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco sezione di Pistoia, che insieme al locale comando dei vigili del fuoco e al comune di Pistoia, organizza questo evento. In tanti hanno comunque sfidato il freddo pungente per partecipare al 32º appuntamento annuale con lo spettacolo della Befana. Gli occhi pieni di meraviglia dei piccoli, e qualche emozione dei grandi, hanno accompagnato la discesa del Campanile della vecchia signora che ha attraversato la piazza sopra le teste dei presenti, assistita e aiutata dalle particolari tecniche che il corpo dei vigili del fuoco impiega nei soccorsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La discesa più attesa. Una magia indissolubile. Tutti con il naso all’insù per la befana dei pompieri

Leggi anche: Tutti con il naso all'insù: questa sera possibile aurora boreale

Leggi anche: A Orbetello il tradizionale appuntamento con la Befana dei pompieri

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La discesa più attesa. Una magia indissolubile. Tutti con il naso all’insù per la befana dei pompieri - Poi l’ennesimo trionfo targato Associazione Nazionale Vigili del Fuoco. msn.com