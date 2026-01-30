Il Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino si prepara ad accogliere un concerto di musica brasiliana giovedì 5 febbraio alle 21. Il quartetto composto da Agnelli, Roveri, Giustini e Pasquini porterà sul palco le sonorità calde e coinvolgenti di “Pau Brasil”, un viaggio tra ritmi e melodie tipiche del Brasile. L’evento promette di far vivere al pubblico un’esperienza intensa e autentica, con un repertorio che celebra la tradizione musicale del paese sudamericano.

Arezzo, 30 gennaio 2026 – Il Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino apre le porte alla grande musica brasiliana con il concerto in programma per giovedì 5 febbraio, con inizio alle ore 21, dal titolo: “Pau Brasil. Viaggio nella musica brasiliana” presentato dalla Jazz On The Corner Open Orchestra. L’evento è a cura di Comune di Castiglion Fiorentino e Officine della Cultura. Il progetto “Pau Brasil” prende il nome dall’albero-simbolo della terra brasiliana e del suo sfruttamento coloniale (il “pau brasil” appunto). Attraverso un’attenta ed originale rilettura di alcune pagine della bossa nova, il quartetto si propone di condurre il pubblico in un inedito viaggio nella cultura e nella storia del Brasile, in una formula acustica e cameristica che ne valorizzi i contenuti, aprendo scenari sonori molto suggestivi sulla musica che ha segnato la seconda metà del ‘900, influenzando il rock, il pop e soprattutto il jazz. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La grande musica brasiliana allo Spina con “Pau Brasil” del quartetto Agnelli, Roveri, Giustini e Pasquini

Approfondimenti su Pau Brasil

Ariano Irpino ospita il concerto del quartetto Adorno, inserito nella rassegna Biogem Musica dedicata alla memoria di Paolo Isotta.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Pau Brasil

Argomenti discussi: La grande musica brasiliana allo Spina con Pau Brasil del quartetto Agnelli, Roveri, Giustini e Pasquini; Grande festa carioca al mercato Centrale Torino; A Il Moro venerdi 23 gennaio le sonorità del Brasile con Will Santt; Blue Note Milano: programmazione del mese di febbraio.

La Filarmonica della Scala e la grande musica da filmCome in un grade «live» rock. Oggi dalle 21,30 l'Orchestra Filarmonica della Scala in piazza Duomo: grande «Concerto per Milano», come si intitola il maxi evento. Un'iniziativa che si tiene da anni, ... ilgiornale.it

Gianluca Persichetti e Massimo Aureli, il live con la musica popolare brasiliana all'AlexanderplatzDal choro al forrò e al samba jazz, serata con la musica popolare brasiliana all’Alexanderplatz. Domenica 11 gennaio, il locale di via Ostia, con la direzione artistica di Eugenio Rubei, ha ospitato i ... msn.com

Gli esempi dei buoni Maestri: “Il sacerdote brasiliano João Paulo Araujo Gomes, della Diocesi di Caruaru, dal 2019 porta avanti un’iniziativa solidale di salvataggio e adozione di cani randagi, ai quali offre cibo, assistenza veterinaria e rifugio temporaneo nell - facebook.com facebook