Aragona il Comune al fianco dei lavoratori part-time | il vicesindaco al sit-in di Palermo

L’amministrazione comunale di Aragona annuncia la propria partecipazione al sit-in di protesta che si terrà venerdì 5 dicembre a Palermo, promosso dalla Cgil a sostegno dei lavoratori part-time degli enti locali della Regione.L’iniziativa mira a sollecitare un intervento urgente del presidente. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

