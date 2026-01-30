la fortuna di non sapere che cosa sia la febbre e il termometro

Da almeno sette anni, a mia figlia non viene la febbre. Una fortuna, dico io, perché non ha mai avuto bisogno di misurare la temperatura o di fare i conti con la febbre. La scena cambia quando si scopre che, forse, non sapere cosa sia la febbre può essere anche un privilegio. In questi anni, nessun malessere ha richiesto una corsa al termometro o una visita dal medico. Un sollievo, ma anche un dato che fa riflettere sulla nostra percezione delle malattie e su come spesso ci affidiamo troppo agli strumenti.

Trentasette e uno. Trentasei e nove. Spartiacque tra due ere e tra due stati d’animo Secondo i nostri calcoli (suoi, miei, e del gatto adibito a infermiere), da almeno sette anni a mia figlia non veniva la febbre. Da quando, insomma, era una bambina che andava alle scuole medie: la febbre allora gliela misuravo io, intimandole di stare ferma, di chiudere bene il braccio, di sudare prima e non durante, e tutte le esagerazioni in cui continuo a credere fermamente anche dopo la scomparsa del mercurio. Sette anni significa che il Covid non l’ha sfiorata nemmeno con un raffreddore, sette anni significa che, le ripeto tronfia, è tutto merito mio che ti ho partorita, sfamata, che ti ho passato i miei anticorpi, che ti ho fatto respirare lo iodio (lei oggi odia il mare), io che insomma ti ho creata così resistente ai virus. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

