Matteo Bassetti e i batteri fecali sullo spazzolino da denti | Pensiamo sia la cosa più pulita che ci sia e invece… – Il video

Diventato da tempo l’infettivologo da casa, Matteo Bassetti ha lanciato il suo ennesimo allarme: lo spazzolino da denti che verrebbe assalito dai batteri fecali ogni volta che si tira l’ acqua del water (lui ha case antiche e quindi dice «con la catenella.»). La gente si spaventa, qualcuno lo prende un po’ in giro. Ma il video, come sempre, raccoglie migliaia di visualizzazioni sui social. «Grazie professore, sempre sul pezzo», commenta un utente. «Esistono anche i cappucci di plastica che proteggono la testina dello spazzolino, ovviamente anche il cappuccio va disinfettato e sostituito molto spesso», risponde un altro. 🔗 Leggi su Open.online

