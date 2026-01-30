La Corte d' Appello assolve Paolo Mocavero dalle accuse di stalking e minaccia ad Enrico Rizzi

La Corte d'Appello ha assolto Paolo Mocavero dalle accuse di stalking e minaccia rivolte a Enrico Rizzi. Dopo un lungo processo, i giudici hanno deciso che le prove non erano sufficienti per condannarlo. La vicenda, nota nel mondo dell’animalismo italiano, si è conclusa senza pene per Mocavero, che ora può tornare a dedicarsi alle sue attività.

Paolo Mocavero ed Enrico Rizzi sono due dei nomi principali nel mondo dell’animalismo italiano ma, come noto per vicende di cui abbiamo già parlato in passato, tra i due i rapporti sono prettamente solo in tribunale. Nel giugno dello scorso anno Mocavero, figura di riferimento del movimento Centopercentoanimalisti, era stato condannato per stalking e minaccia nei confronti di Rizzi. Lo scorso 27 gennaio, però, la Corte d’Appello di Roma lo ha assolto poiché il fatto non sussiste. Resta la questione della diffamazione, questa invece confermata (condanna a quattro mesi) ma che, come si legge in un post del movimento sui social, sarà oggetto di ricorso in Cassazione.🔗 Leggi su Trentotoday.it

