Lavoratori e studenti in corteo contro la legge di bilancio | Rimettiamo la questione del Meridione al centro dell' agenda politica

Stamattina a Bari, centinaia di lavoratori e studenti hanno partecipato a una manifestazione nel centro Murattiano per protestare contro la legge di bilancio. La mobilitazione ha posto al centro dell'attenzione le esigenze del Meridione, richiamando l'attenzione delle istituzioni su questioni di sviluppo e investimenti nella regione.

Manovra finanziaria nel mirino, lo sciopero della Cgil per sfidare Roma e Palermo - Lavoratori, precari, pensionati e studenti: ecco il capitale umano che ha dato vita allo sciopero indetto dalla Cgil contro la manovra finanziaria. Come scrive blogsicilia.it

Sciopero generale della Cgil, da Firenze a Genova e Palermo: le proteste e i cortei. Tutti i settori coinvolti - Da Firenze a Palermo manifestazioni e proteste per lo sciopero generale indetto dalla Cgil che coinvolge tutti i settori lavorativi ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Studenti, precari della scuola e lavoratori in corteo a Roma contro il governo Draghi

