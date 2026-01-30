Le tensioni tra Iran e Stati Uniti salgono ancora di livello. Gli americani hanno inviato dieci navi da guerra nel Golfo, aumentando la pressione sul regime di Khamenei. Intanto, in parallelo, i russi si preparano a evacuare la centrale nucleare di Bushehr, mentre si parla di un possibile cambio di regime simile a quello vissuto in Venezuela. La situazione resta molto volatile e rischia di esplodere da un momento all’altro.

L’amministrazione Trump sta aumentando la pressione sull’Iran. Ieri, Washington ha portato a un totale di dieci unità le navi da guerra schierate in Medio Oriente. Dall’altra parte, le forze armate della Repubblica islamica hanno ricevuto un lotto di mille droni. «In linea con le minacce future, l’esercito mantiene e potenzia i suoi vantaggi strategici per un combattimento rapido e per imporre una risposta schiacciante contro qualsiasi aggressore», ha dichiarato il comandante in capo dell’esercito iraniano, Amir Hatami. Non solo. Teheran ha altresì annunciato che, la settimana prossima, effettuerà delle esercitazioni militari nello Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Khamenei assediato dalla flotta di Trump. «Regime change» come in Venezuela?

Recentemente, la cattura di Nicolás Maduro da parte di Washington ha attirato l'attenzione sull'approccio degli Stati Uniti in Venezuela e Iran.

Il dittatore iraniano #AliKhamenei si nasconde in uno speciale bunker sotterraneo costituito da tunnel interconnessi a #Teheran. Secondo un rapporto di Iran International , Masoud Khamenei, il suo terzo figlio, è ora responsabile degli affari q - facebook.com facebook