Juventus lo United apre al prestito di Zirkzee

La Juventus potrebbe presto accogliere il giovane attaccante Zirkzee in prestito dallo United. Durante la trasmissione Calciomercato l’Originale, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul mercato bianconero, confermando che le trattative sono in corso e che l’idea di portare il giocatore in Italia sta prendendo forma. La società sta lavorando per definire i dettagli dell’accordo, che potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Importanti novità su Zirkzee Gianluca Di Marzio, durante Calciomercato l'Originale, ha parlato del mercato della Juventus con focus sulla tattativa per Zirkzee. "Il Tottenham non ha ancora dato e non sembra voler dare apertura a risolvere in anticipo il prestito di Kolo Muani. Però il giocatore insisterà, la Juventus insisterà,

