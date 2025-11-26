Roma su Zirkzee | lo United apre al prestito formula e incastri della trattativa

La Roma si muove con decisione su Joshua Zirkzee e prepara un’operazione che potrebbe diventare uno dei dossier più caldi del mercato di gennaio. L’attaccante olandese, attualmente al Manchester United, è un profilo che piace per caratteristiche tecniche e margini di rilancio: un centravanti moderno, capace di legare il gioco e di lavorare anche fuori area, ideale per un sistema che cerca un riferimento offensivo “completo”. Perché lo United valuta l’uscita a gennaio. Il contesto inglese non sta favorendo Zirkzee: spazio altalenante, rendimento sotto le aspettative e una stagione che non ha mai davvero preso quota. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

